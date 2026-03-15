"Ovo je izuzetno opasan novi razvoj događaja" Iranske milicije u Iraku prvi put upotrebile moćno oružje u ratu sa Amerikom! Bliski istok u plamenu! (foto/video)

Od najnovijeg Hronološki Izraelske odbrambene snage (IDF) izvestile su da je novi talas iranskih raketa ispaljen na Izrael, manje od dva sata nakon prethodnog napada, saopštile su IDF.

Nove fotografije prikazuju štetu nastalu posle izraelskih napada na Haret Hreik, područje u južnim predgrađima Bejruta. Na fotografijama se vidi gust dim koji se diže iz spaljenog stambenog bloka, dok su ulice prekrivene krhotinama. Jedan automobil je potpuno smrskan, a prozori su mu razbijeni. Ovo naselje je jedno od nekoliko koje je ranije danas Izrael upozorio da se evakuiše. Prema navodima izraelske vojske, napadi su usmereni na ciljeve povezane sa Hezbolahom u