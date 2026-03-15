Teška saobraćajna nesreća u Barajevu: Mladić (21) udario u betonski stub, poginuo na licu mesta

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 3 sata u Svetosavskoj ulici u Barajevu, poginuo je dvadesetjednogodišnji mladić.

Nesreća se dogodila kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mesta. Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, dok je suvozač povređen i prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu, izjavila je za RTS dr Andrijana Ilić iz Zavoda za urgentnu medicinu. Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće. ( RTS/MONDO)