Američki ministar energetike: Očekujem kraj rata u Iranu u narednih nekoliko nedelja

N1 Info pre 1 sat
Američki ministar energetike: Očekujem kraj rata u Iranu u narednih nekoliko nedelja

Ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Kris Rajt (Chris Wright) izjavio je danas da očekuje da će se rat sa Iranom završiti u "narednih nekoliko nedelja". "Mislim da će se ovaj sukob sigurno završiti u narednih nekoliko nedelja – moglo bi biti i ranije.

Ali sukob će se završiti u narednih nekoliko nedelja, a videćemo oporavak (energetskih) zaliha i pad cena nakon toga", rekao je Rajt za američku televiziju ABC Njuz. Rajtova izjava dolazi u trenutku rasta cena sirove nafte zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko petina svetske nafte, prenosi Gardijan (Guardian).
