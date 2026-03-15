Ukrajina želi novac i tehnologiju u zamenu za pomoć zemljama Bliskog istoka

Ukrajina želi novac i tehnologiju u zamenu za pomoć bliskoistočnim zemljama u odbrani od iranskih dronova kamikaza, rekao je predsednik Volodimir Zelenski nakon što je Kijev poslao stručnjake u četiri zemlje u regionu.

Zelenski je novinarima u komentarima odobrenim za objavu u nedelju rekao da se svaki od tri tima poslata na Bliski istok sastoji od nekoliko desetina ljudi koji će sprovoditi stručne procene i demonstrirati kako bi trebalo da funkcioniše odbrana od dronova. Zalivske zemlje već su potrošile velike količine projektila protivvazdušne odbrane kako bi se odbranile od iranskih jurišnih dronova i zatražile su ekspertizu Ukrajine u njihovom obaranju. Kijev svake noći obara