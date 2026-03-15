Počinje primena Zakona o strancima na KiM: Srbima dat rok od tri meseca za dokumenta, boravišne dozvole na godinu dana

Na Kosovu počinju da se primenjuju zakoni o strancima i o vozilima, ali će Srbima biti dat rok od tri meseca za dobijanje prištinskih dokumenata, dok će onima koji rade i studiraju na severu biti izdavane privremene dozvole za boravak u trajanju od godinu dana.

Kako je u subotu u Prištini rekao specijalni izaslanik EU za dijalog Peter Sorensen, Unija smatra ključnim prioritetom da Vlada Kosova obezbedi boravišne dozvole za zaposlene i studente na koje se to odnosi za početni period od 12 meseci, kako bi se sprečio bilo kakav prekid zdravstvenih i obrazovnih usluga. Kurti je dodao da će proces primene zakona o strancima i o vozilima biti sproveden u bliskoj koordinaciji sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog, kao i sa