uživo Rat na Bliskom istoku: Izrael pokrenuo talas napada na Iran, Iranci prete da će gađati Netanjahua

Sukobi na Bliskom istoku su nastavljeni. Zalivske zemlje prijavile su nove napade iz Irana noćas i jutros, dan pošto je Iran pozvao na evakuaciju tri velike luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, upućujući prvi put pretnje za imovinu koja nije američka u nekoj susednoj zemlji od početka američko-izraelske akcije na Iran i širenja sukoba u regionu Bliskog istoka. Izraelska vojska objavila je jutros da je pokrenut novi baraž raketa i dronova na Izrael, a oglasile su