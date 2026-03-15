Pozorište straha

U jednu scenu stalo je sve ono u šta se pretvorila država: institucije koje bi trebalo da pripadaju građanima pretvorene su u produženu ruku vlasti, a javni prostor u mesto političke selekcije, odnosno čiste diskreditacije

Piše: Jelena Stanković, studentkinja i članica Omladine Pokreta slobodnih građana U svojoj nameri da primeni gotovo sve fašističke metode, vladajuća stranka je Mi ćemo da vam odsviramo poslednji valcer u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Student Vukašin Đinović i njegova majka stoje na ulazu u pozorište sa uredno kupljenim kartama. Nisu došli da protestuju, da prave incident ili da ometaju bilo koga. Došli su na koncert. Pripadnici specijalne jedinice