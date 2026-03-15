Poslednji na tabeli tvrd orah: Novi Pazar slavio posle 0:2 u setovima Odbojkaši Novog Pazara dobili su večeras posle preokreta gostujuću ekipu Užica sa 3:2 u setovima (20:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:3).

Pazarci su loše otvorili utakmicu 22. kola Prve lige Srbije, koju je u Dvorani Sportske akademije Douš pratilo oko 50 gledalaca. Iako je vodio sa 10:7, domaćin je sa promešanom postavom u finišu prvog seta imao sedam poena zaostatka (15:22). Užice je ubrzo stiglo do prednosti od 1:0. “Fenjeraš” je dominirao od starta drugog perioda, uz odličan napad s krajeva. Izabranici trenera Eldana Novalića izgubili su i drugi set. Novopazarski odbojkaši uzvratili su u trećem i