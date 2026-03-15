Zukorlić podijelio sehure medicinskom osoblju Opšte bolnice u Novom Pazaru

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja i ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlić posjetio je tokom noći Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gdje je medicinskom osoblju podijelio sehure.

U pratnji potpredsjednika stranke i narodnog poslanika dr. Edina Numanovića, kao i odbornika Stranke pravde i pomirenja, ministar Zukorlić obišao je dječije, hirurško, ginekološko i interno odjeljenje, kao i službu Hitne pomoći. Sehuri su prije svega bili namijenjeni medicinskom osoblju koje tokom ramazanskih noći dežura i brine o pacijentima. Tokom posjete ministar Zukorlić razgovarao je sa zdravstvenim radnicima i zahvalio im na predanosti i požrtvovanosti koju