Antoneli: "Vratio sam Italiju na vrh"

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli rekao je danas da je presrećan zbog ostvarene prve pobede u karijeri u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine, kojom je Italiji doneo prvi trijumf u tom takmičenju nakon 20 godina. "Ostao sam bez reči, iskreno, samo što ne zaplačem.

Hvala mnogo mom timu jer su mi pomogli da ostvarim san. Presrećan sam što sam prvi Italijan koji je pobedio posle 20 godina. Juče sam rekao da zaista želim da vratim Italiju na vrh i danas smo to uspeli, iako sam sebi na kraju zadao mali srčani udar kasnim kočenjem, zbog kojeg sam blokirao točak, ali bila je to dobra trka", rekao je Antoneli. Poslednju pobedu Italiji u šampionatu Formule 1 doneo je vozač Renoa Đankarlo Fizikela u trci za Veliku nagradu Malezije,
