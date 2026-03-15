Tristanova partija sezone sa „gorkim ukusom“

Košarkaši Vašington Vizardsa poraženi su od Boston Seltiksa rezultatom 111:100, a srpski reprezentativac Tristan Vukčević odigrao je fantastičan meč. U partiji sezone, bivši igrač Partizana postigao je 22 poena, imao tri skoka i asistenciju.

Raspucao se Tristan Vukčević, prijao mu je svaki trenutak proveden na parketu. Ekipa je sa njim imala „plus 21“, što dovoljno govori kakvu je razliku pravio dok je dobijao priliku od trenera. Tristan je šutirao odličnih 6/7 za dva poena, 1/2 za tri poena uz maksimalan učinak sa linije penala 2/2. Ipak, partija sezone nije pomogla njegovom Vašingtonu da izbegne poraz dvocifrenom razlikom od Bostona. Osim Vukčevića, uz redovima Vizardsa dvocifreni su bili Votkins