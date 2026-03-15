Danas sunčano i vetrovito: temperatura do 22°C

U Srbiji u nedelju jutro vedro i hldno, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar., na jugu Banata sa olujnim udarima. Vetar uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od -2 na istoku i jugoistoku do 10 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 22°C, u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni. Vreme u Beogradu U Beogradu u subotu sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Prema kraju dana povećanje oblačnosti. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar.