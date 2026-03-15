Evo kakvo nas vreme očekuje u narednih nedelju dana: Očekuje se pad temperature

U Srbiji će sutra nakon hladnog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i toplo, dok se kasnije uveče i tokom noći na jugozapadu, jugu i severu očekuje postepeno naoblačenje a kratkotrajna slaba kiša samo na severozapadu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od -2 do 5, a najviša od 15 do 19 stepeni. Duvaće slab i umeren, još ujutru na jugu Banata i u Braničevu i jak istočni i jugoistočni vetar, kasnije uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni. U Beogradu će sutra ujutru na širem području grada biti slabog prizemnog mraza, tokom dana sunčano i toplo, najniža temperatura biće od 2 do 5, a najviša oko 18