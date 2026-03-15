Borina lekcija

Šest najvažnijih lekcija Bore Milutinovića o tome kako se stvara uspešan klub, ili uspešna nacija

Čuo sam za tu priču i ranije: da su krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih najbolji seminari bili fudbalski koje su držali Fabio Kapelo i Bora Milutinović. To je FIFA organizovala, i njih dvojica, kao najbolji trener i najbolji selektor, išli su po svetu i držali predavanja, o kojima se pričalo i van fudbala. Od naših trenera, i to sam tako i čuo prvi put, pojavili su se jedino Radomir Antić, koji je tada vodio Barselonu, i Vukašin Višnjevac. Drugi nisu bili