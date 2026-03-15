Netanijahu meta garde

Sukobi na Bliskom istoku ušli su u 16. dan. Saudijska Arabija, UAE i Katar naveli su da su njihove snage presrele više iranskih dronova. Gađan je i Jerusalim i jug Izraela. IRGC poručila da će izraelski premijer Netanijahu biti njena meta. Iranski šef diplomatije naveo da se razmatra formiranje komisije sa zemljama Zaliva radi istrage iranskih napada.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu još udara na iranski izvozni centar za naftu na ostrvu Hark. On je ponovio da je u američkim udarima “potpuno uništen” veći deo ostrva Hark, navodeći da će ga SAD možda pogoditi još nekoliko puta “samo zabave radi” Tramp je rekao u intervjuu za En-Bi-Si u subotu da, iako se čini da je Teheran spreman da postigne dogovor o okončanju sukoba, “uslovi za to još nisu dovoljno