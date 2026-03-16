Izrael pokrenuo 'ograničenu' kopnenu operaciju u Libanu

Dejvid Griten

Reuters Izraelska vojska kaže da kopnene operacije ciljaju „ključna uporišta Hezbolaha“

Izraelska vojska je saopštila da su njene trupe započele „ograničenu i ciljanu kopnenu operaciju“ protiv oružane grupe Hezbolah, koju podržava Iran, u južnom Libanu.

Vojska je navela da su operacije poslednjih dana gađale „bitna uporišta Hezbolaha“ sa ciljem jačanja odbrane izraelskih pograničnih zajednica.

Izraelski borbeni avioni nastavili su da napadaju gradove i sela širom južnog Libana.

Državni mediji javljaju da je u ponedeljak poginulo sedam ljudi, od kojih su dvoje bolničari.

U Izraelu su se oglasile sirene kao odgovor na raketnu vatru Hezbolaha, ali nije bilo izveštaja o žrtvama.

Liban je uvučen u sukob između Izraela, SAD i Irana pre dve nedelje.

Tada je Hezbolah lansirao rakete i dronove na Izrael kao odmazdu za atentat na vrhovnog vođu Irana i ponovljene izraelske napade od prekida vatre, kojim je okončan njihov poslednji rat 2024. godine.

Izrael je saopštio da napad Hezbolaha opravdava pokretanje nove ofanzive protiv grupe dok ne bude razoružana.

Najmanje 850 ljudi, od kojih 107 dece, ubijeno je u izraelskim napadima u Libanu od tada, a više od 830.000 je raseljeno, prema podacima libanskih vlasti.

Dva izraelska vojnika su ubijena na jugu Libana, podaci su izraelske vojske.

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su 16. marta saopštenje u kojem se navodi da su trupe iz njihove 91. divizije počele da deluju u Libanu.

„Ova aktivnost je deo širih napora za uspostavljanje i jačanje prednjeg odbrambenog položaja, što podrazumeva demontažu terorističke infrastrukture i eliminaciju terorista koji deluju u tom području, kako bi se uklonile pretnje i stvorio dodatni sloj bezbednosti za stanovnike severnog Izraela“, dodaju.

Portparol IDF, potpukovnik Nadav Šošani, rekao je da Hezbolah - šiitska islamistička politička i vojna grupa koju su zemlje, kao što su Velika Britanija i SAD, označile kao terorističku organizaciju - „namerava da proširi operacije“ u južnom Libanu.

Šalju stotine boraca iz elitnih Radvan snaga i ispaljuju stotine raketa dnevno, dodao je.

Izraelski mediji su izvestili da tri izraelske divizije, koje broje hiljade vojnika, sada deluju u južnom Libanu, a još dve će im se pridružiti u narednih nekoliko dana.

Kopnene operacije su novi udarac libanskom suverenitetu i podstaći će strah od produžene izraelske okupacije.

U subotu je američki novinski sajt Axios objavio da Izrael „cilja da zauzme celokupno područje južno od reke Litani“, koje je udaljeno oko 30 kilometara od izraelske granice.

Trećeg dana sukoba, Izraelske odbrambene snage izdale su opštu naredbu za evakuaciju područja južno od Litanija, naređujući svim stanovnicima da odmah napuste područje jer su ciljale, kako su navele, položaje i borce Hezbolaha.

Prošlog četvrtka skoro su udvostručile veličinu zone evakuacije, pomerajući granicu na sever do reke Zahrani, 40 kilometara od granice.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio je na sastanku sa vojnim komandantima u ponedeljak da se raseljeni libanski šiitski stanovnici „neće vratiti u domove južno od područja Litani dok se ne garantuje bezbednost stanovnika na severu [Izraela]“.

EPA Libanski mediji izveštavaju o sukobima između boraca Hezbolaha i izraelskih trupa u blizini tri pogranična grada

Hezbolah je 16. marta saopštio da su njegovi borci lansirali rakete i dronove na izraelski pogranični grad Kirjat Šmona.

Tokom noći, grupa je saopštila da je granatirala izraelski vojni položaj u libanskom pograničnom gradu Aitarun i lansirala rakete na okupljanja izraelskih trupa u izraelskim pograničnim gradovima Margaliot i Juval.

Libanski mediji su takođe izvestili o sukobima između boraca Hezbolaha i izraelskih trupa oko libanskih pograničnih gradova Kjam, Adajsit Mardžajun i Tajbeh.

Državna Nacionalna novinska agencija (NNA) je u međuvremenu, pozivajući se na libansko Ministarstvo zdravlja, saopštila da je u izraelskim vazdušnim napadima ubijeno četvoro ljudi u gradu Kantara, zapadno od Tajbeha.

Još troje je navodno ubijeno u dva odvojena napada u selu Kfar Sir, severno od Litanija.

NNA je saopštila da je u prvom napadu ubijen čovek, kada je pogođena kuća.

Kada su ambulantna kola Islamskog zdravstvenog društva (IHS), povezanog sa Hezbolahom, stigla, usledio je još jedan napad, u kojem su ubijena dva bolničara, a treći je ranjen, dodaje se.

Posle napada u kojem je u petak uveče ubijeno 12 lekara, bolničara i medicinskih sestara u centru za primarnu zdravstvenu zaštitu kojim upravlja IHS, libansko Ministarstvo zdravlja optužilo je Izrael da krši međunarodno pravo, jer gađa zaposlene u Hitnoj pomoći na radnom mestu.

Izraelska vojska je saopštila da Hezbolah koristi ambulantna kola u vojne svrhe - tvrdnju koju je Ministarstvo zdravlja negiralo.

Reuters Mnogi od 800.000 ljudi raseljenih zbog sukoba nalaze se u Bejrutu.

Generalni sekretar UN, Antonio Gutereš, apelovao je na hitan prekid vatre kako bi se okončala „strašna patnja libanskog naroda“.

Tokom vikenda, novinska agencija Rojters i izraelski list Harec citirali su izraelske zvaničnike koji su rekli da se Izrael i Liban spremaju da održe mirovne pregovore u narednim danima.

Francuska je spremna da bude domaćin pregovora u Parizu, rekao je Emanuel Makron, predsednik ove evropske države.

Aksios je naveo da postoji detaljan francuski plan za pregovore o prekidu vatre i razoružavanju Hezbolaha, koji bi zahtevao od libanske vlade da formalno prizna Izrael.

Izrael i SAD proučavaju predlog, navode.

Međutim, Harec je u ponedeljak, pozivajući se na izvor, rekao da su pregovori odloženi jer se Izrael povukao iz pregovora.

„Liban mora da izabere hoće li ostati talac iranskih interesa ili će razoružati Hezbolah.

„Izrael neće da pravi kompromis oko razoružavanja Hezbolaha", rekao je Zeev Elkin, izraelski ministar.

Libansko Ministarstvo spoljnih poslova ponovilo je da je kabinet zabranio vojne aktivnosti Hezbolaha i jasno stavilo do znanja da „nijednoj naoružanoj grupi koja deluje van državne nadležnosti“ neće biti dozvoljeno da zemlju gurne u haos u službi „sumnjivih ciljeva“.

Hezbolah je odbio da se potpuno razoruža i zakleo se da će nastaviti borbu protiv Izraela.

Ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Ivet Kuper rekla je u ponedeljak da mobiliše oko šest miliona evra hitne pomoći kako bi pomogla ranjivim i raseljenim libanskim civilima.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.16.2026)