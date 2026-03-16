Đurić: Izbegnut najgori mogući scenario za Srbe na Kosovu i Metohiji

Beta pre 45 minuta

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je rešenjem definisanim u trouglu Brisel–Beograd–Priština izbegnut najgori mogući scenario za Srbe i sve koji rade i žive na području Kosova i Metohije i da je osigurana zaštita interesa Srba u veoma teškim okolnostima.
 
"Pozdravljam ovaj dogovor i čestitam srpskim pregovaračima na trudu i postignutom rezultatu. Briga o ljudima ostaje glavni prioritet politike predsednika i Vlade Srbije. Pozdravljam angažman predstavnika EU, SAD i šire međunarodne zajednice na rešavanju problema nastalih jednostranim i nekoordinisanim akcijama Kurtijeve vlasti", poručio je Đurić, navodi se u saopštenju ministarstva.
Prema njegovim rečima, primena drugih sporazuma iz dijaloga, a posebno primena potpisanog i ratifikovanog sporazuma o formiranju Zajednice srpskih opština, nije samo pravo srpskog naroda već i neophodan korak kako bi se osiguralo da u budućnosti međunacionalni i institucionalni odnosi na Kosovu budu bolji i manje zavisni od bilo čije samovolje.

"Takođe osuđujem politikantske kritike postignutih rešenja iz pojedinih političkih krugova u Srbiji. Iznenađen sam da nikako da nauče da Kosmet nije i ne treba da bude tema za sticanje političkih poena, već za nacionalno okupljanje. Jednako izražavam neslaganje sa pojedinim stranim političarima i birokratama koji lobiraju za to da Kurtijeva vlada na bilo koji način bude nagrađena za rešavanje problema koje je sama stvorila, i koje veoma uporno stvara već četiri godine", zaključio je Đurić.

(beta/cmg)

(Beta, 16.03.2026)

