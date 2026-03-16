Đurić: Izbegnut najgori mogući scenario za Srbe na Kosovu i Metohiji

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je rešenjem definisanim u trouglu Brisel–Beograd–Priština izbegnut najgori mogući scenario za Srbe i sve koji rade i žive na području Kosova i Metohije i da je osigurana zaštita interesa Srba u veoma teškim okolnostima.

"Pozdravljam ovaj dogovor i čestitam srpskim pregovaračima na trudu i postignutom rezultatu. Briga o ljudima ostaje glavni prioritet politike predsednika i Vlade Srbije. Pozdravljam angažman predstavnika EU, SAD i šire međunarodne zajednice na rešavanju problema nastalih jednostranim i nekoordinisanim akcijama Kurtijeve vlasti", poručio je Đurić, navodi se u saopštenju ministarstva.