Radojević: Dogovor oko primene zakona o strancima korak u pozitivnom smeru, EU da prati

KOSOVSKA MITROVICA - Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je u tom gradu danas normalan radni dan zahvaljujući postignutom rešenju u vezi sa primenom prištinskog zakona o strancima i ukazao da bi puna implementacija tog zakona u njegovom izvornom obliku, što je bila namera Prištine, značila administrativno čišćenje Srba sa Kosova i Metohije.

"Ovaj dogovor jeste jedan korak u pozitivnom smeru, jer danas je u Kosovskoj Mitrovici normalan radni dan - univerzitet i fakulteti funkcionišu bez ikakvih problema, lekari u Kliničko bolničkom centru takođe su došli na svoja radna mesta bez ikakvih problema. Činjenica je da bi najidealnije bilo da ovog zakona nema, ali Srpska lista nema tu većinu niti ima tu moć u skupštini Kosova kako bi mogla da menja zakone ili da usvaja nove zakone", rekao je Radojević za