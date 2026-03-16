Siner stao rame uz rame sa Đokovićem i Federerom, a već u Majamiju može da sruši Novakov „čudesan rekord“

Italijanski teniser Janik Siner je pobedio Rusa Danila Medvedeva u finalu turnira Indijan Velsa u nedelju.

Tim trijumfom Siner je kompletirao kolekciju svih „velikih titula“ na tvrdoj podlozi, To je šest turnira iz serije ATP Masters 1000, završni turnir sezone kao i dva grend slema – Australijan Open i US Open. Pre njega su to uspeli samo Rodžer Federer i Novak Đoković. Amerikanac Andre Agasi osvojio je svih pet Masters 1000 turnira koji su se tokom njegove karijere igrali na tvrdoj podlozi: Indijan Vels, Majami Open, Rodžers kup, Sinsinati Open i Madrid Open, kao i