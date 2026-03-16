Novak Đoković zadržao treće mesto na ATP listi, Karlos Alkaraz ostao prvi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na najnovijoj ATP listi sa 5.370 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz ostao prvi sa 13.550.

Janik Siner je drugi teniser sveta sa 11.400 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na četvrtoj poziciji sa 4.905. Lorenco Muzeti je zadržao peto mesto na ATP listi, Aleks de Minor je šesti teniser sveta, a Tejlor Fric je na sedmoj poziciji. Feliks Ože-Alijasim je napredovao za jedno mesto pa je sada osmi teniser sveta, Ben Šelton je nazadovao na devetu poziciju, a Danil Medvedev se ove nedelje ponovo vratio u prvih 10. Drugorangirani srpski teniser Miomir