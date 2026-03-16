Uživo: Kriza na Bliskom istoku Tramp: Ne zna se da li je novi iranski vođa Modžtaba Hamnei uopšte živ

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je da Sjedinjene Američke Države još nisu spremne da traže dogovor kojim bi se okončala američko-izraelska ofanziva protiv Irana.

Tramp je rekao da je verovao da Teheran želi da pregovara o prekidu vatre, ali da će SAD nastaviti borbu dok ne budu postignuti "povoljniji uslovi". Ove izjave dolaze dok Iran nastavlja sa novim raketnim i dron napadima na zemlje Zaliva i na Izrael, a izraelski i američki avioni izvode nove talase udara na ciljeve u Iranu. Sukob je gurnuo Bliski istok u haos, poremetio globalni avionski saobraćaj i otežao izvoz nafte iz regiona, što je dovelo do rasta cena goriva