Otkriven tajni kanal SAD i Irana; Vitkof i Aragči razmenjuju poruke

Direktan kanal komunikacije između specijalnog izaslanika SAD-a Stiva Vitkofa i ministra spoljnih poslova Irana Abasa Aragčija ponovo je aktiviran poslednjih dana, saznaje danas Aksios od američkih zvaničnika.

Kako navode izvori, fokus razmenjenih tekstualnih poruka bio je na okončanju sukoba. Nije poznato koliko su razmenjene poruke bile sadržajne, ali je reč o prvom poznatom direktnom kontaktu između dve strane od početka rata pre više od dve sedmice. Portal Drop Sajt njuz objavio je prethodno da je Vitkof slao poruke iranskom ministru, pozivajući se na iranske zvaničnike koji su tvrdili da Aragči ignoriše poruke izaslanika Bele kuće. Američki zvaničnik, međutim, tvrdi