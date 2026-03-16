BLOG UŽIVO: Iran upozorio Rumuniju da ne stavlja baze na raspolaganje Americi, Izrael ima plan za još najmanje tri nedelje rata…

Sukobi na Bliskom istoku ušli su u treću nedelju, dok se tenzije dodatno šire i na regionalnom i na globalnom planu – od novih izraelskih napada u Iranu i operacija na jugu Libana, do rastućih bezbednosnih i energetskih posledica širom sveta. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su tokom noći u Teheranu uništile avion koji je koristio iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, dok je u Abu Dabiju jedna osoba poginula u padu rakete. Istovremeno, cena nafte je porasla na gotovo 105 dolara po barelu, a

Ujedinjene nacije su danas okarakterisale kao ratni zločin prošlogodišnje izraelske vazdušne napade na zatvor Evin u Teheranu, u kojima je poginulo 80 osoba, uključujući dete i osam žena. U zatvoru su zatočeni politički zatvorenici, uključujući britanske državljane, a posle napada u junu je Evin ponovo bio cilj aktuelnih američkih i izraelskih vazdušnih udara. Postoji osnova za stav da je Izrael vazdušnim napadima na Evin počinio ratni zločin, namerno gađajući