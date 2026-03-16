Premijer Republike Srpske podneo ostavku kako bi ponovo bio mandatar

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio je danas da je podneo ostavku da bi otvorio mogućbost izbora nove Vlade čiji će biti mandatar.

Ostavku je podneo nakon konsultacija sa predsednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Minić je na konferenciji za novinare rekao da u je predsednik Karan rekao da Vlada u ovom sastavu ima podršku. Dobio je, kaže, i podršku i političkih partija koje čine većinu u Republici Srpskoj. Minić je rekao da je u pitanju formalnost, ali i nužnost jer svaki put kada bi mu došao neki od ambasadora iz političkog Sarajeva postavio bi pitanje legalnosti Vlade Republike Srpske,