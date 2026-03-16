Detektiv je tada izneo šok detalje ubistva Ksenije Pajčin. Ovo je bio nalaz obdukcije - jedan detalj menja sliku zločina

Ksenija Pajčin 16. marta 2010. tragično je izgubila život kada ju je ubio tadašnji dečko Filip Kapsioda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Njihova tela pronađena su sa prostrelnim ranama od vatrenog oružja. Prema izvorima bliskim istrazi, otkriveno je da je Ksenijino telo bilo u hodniku, a Filipovo u sobi, dok je pored njega bio pištolj. Pevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok je maneken imao samo izlaznu ranu na temenu, što je ukazalo na to da je Filip ubio Kseniju, a onda pucao sebi u usta. Spekulisalo se o tome da su se njih dvoje svađali danima pred ovu tragediju, a da je nakon