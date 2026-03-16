"Ne damo vam Akademiju": U utorak javni čas ispred Galerije AUNS, pokrenute peticije za očuvanje dva prostora koje koriste studenti i profesori

Studenti u blokadi Akademije umetnosti u Novom Sadu (AUNS) pozivaju Novosađane da im se pridruže na Javnom času, sutra, 17. marta, od 10 časova ispred galerije Akademije umetnosti na Bulevaru Mihajla Pupina 20.

Kako navode, "neosnovanim predlogom", na Dnevnom redu sednice Skupštine grada zakazane za za 18. mart 2026. godine nalaže se oduzimanje dva prostora Akademije umetnosti u Novom Sadu: - Galerija Akademije umetnosti na Bulevaru Mihajla Pupina 20 - Atelje na Bulevaru despota Stefana 2 U znak nezadovoljstva ovim predlogom, studenti i profesori Akademije umetnosti će u utorak, 17. marta održati Javni čas ispred prostora Galerije. – Pozivamo sve građane da nam se