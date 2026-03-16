Usvojena ostavka predsednika Vlade RS

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) usvojili su danas ostavku Save Minića na funkciju predsednika Vlade RS, javlja Radio-televizija RTRS.

Ostavku Minića podržalo je 49 poslanika, a na sednici - kojoj nisu pristustvovali poslanici opozivije - nije bilo rasprave. Sava Minić je ostavku, koja podrazumeva i pad Vlade, podneo ranije danas i poručio da će to biti samo jedan formalan deo. On je istakao da će biti mandatar za sastav nove vlade, nakon što je obavio konsultacije sa predsednikom RS Sinišom Karanom.