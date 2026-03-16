U Srbiji u januaru izdate 1.604 građevinske dozvole, 1,5 odsto više nego u isto vreme 2025.

U Srbiji su u januaru ove godine izdate 1.604 građevinske dozvole, što je 1,5 odsto više nego u isto vreme 2025. godine, objavio je danas Republički zavod za ststistiku (RZS), prenosi Beta.

Od ukupnog broja dozvola izdatih u januaru, 83,4 odsto dozvola odnosilo se na zgrade, a 16,6 odsto na ostale građevine. Kako je navedeno, od ukupnog broja dozvola za gradnju zgrada, 80,5 odsti izdato je za stambene, a 19,5 procenata za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (83,1 odsto). Prema dozvolama izdatim u januaru, u Srbiji je prijavljena izgradnja 2.679 stanova, s prosečnom površinom