Vučić: Država ne planira da se odrekne većinskog vlasništva u Namenskoj, iako ima više ponuda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da država nema nameru da prodaje većinsko vlasništvo u fabrici "Milan Blagojević - Namenska", iako je navodno bilo više ponuda sa raznih strana.

"Nešto su navalili sa svih strana u poslednje vreme, ja ovo nisam video u svom životu. Kod mene dolaze, nego srećom brzo završimo razgovor. Svi hoće 51 odsto, nisu zainteresovani za manjinske pakete. I svi navalili na Lučane. Hoće još i 'Slobodu' iz Čačka, ali Lučane što hoće, ja to nisam video u svom životu", rekao je Vučić tokom obilaska pomenute fabrike. "Namenska" proizvodi nitrocelulozu, barute, raketna goriva i pogonska punjenja, a prema Vučićevim rečima,