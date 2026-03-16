Dodela Oskara: Veliki pobednik večeri film "Jedna bitka za drugom" sa šest nagrada

LOS ANĐELES - U Los Anđelesu održana je 98. ceremonija dodele najprestižnije filmske nagrade Oskar, a veče je obeležio film "Jedna bitka za drugom" koji je osvojio šest nagrada od 13 nominacija.

Nagrade su dodeljene u 24 kategorije, a osim filma "Jedna bitka za drugom", uspeh su postigli i filmovi "Grešnici" koji je osvojio četiri nagrade, film "Frankenštajn" tri nagrade, "K-pop lovci na demone" - dve, dok je još devet filmova osvojilo po jednu nagradu. Film "Jedna bitka za drugom" osvojio je nagrede za najbolji film (Pol Tomas Anderson, Sara Marfi i Adam Somner), najbolju režiju (Pol Tomas Anderson), najbolju mušku sporednu ulogu (Šon Pen), najbolji