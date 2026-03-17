Brnabić razgovarala sa delegacijom Venecijanske komisije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Venecijanske komisije, koja boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu da razmotri set pravosudnih zakona koji su usvojeni u parlamentu ranije ove godine.

Brnabić se zahvalila članovima delegacije što su prihvatili njen poziv i došli u Srbiju, kako bi u što kraćem roku objavili mišljenje o tim pravosudnim zakonima i istakla da je zajednički cilj obe strane isti - pravosuđe nezavisno od svake vrste pritisaka i uticaja, ali ne nezavisno od Ustava i zakona, saopštila je Skupština Srbije.

U otvorenom razgovoru, članovi delegacije Venecijanske komisije imali su priliku da iz prve ruke dobiju odgovore na sva pitanja u vezi sa usvojenim setom pravosudnih zakona koji će im koristiti pri izradi finalnog mišljenja, navodi se u saopštenju.

Predsednica skupštine izjavila je da je saradnja Srbije sa Venecijanskom komisijom izuzetno dobra, i podsetila koliko je bila značajna njihova pomoć pri izradi konačne verzije ustavnih amandmana, usvojenih na referendumu 2022. godine.

Brnabić, koja je u to vreme vršila funkciju predsednice Vlade Srbije, dodala je da je Venecijanska komisija tada ocenila ustavne amandmane kao izrazito pozitivan korak ka još nezavisnijem pravosuđu, ali da se i tada javio otpor ka njihovom usvajanju, te da se zemlja suočila sa negativnom kampanjom od strane istog dela javnosti koji danas najoštrije kritikuje usvajanje pravosudnih zakona.

Sastanku su prisustvovali i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić kao i šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.

Predstavnici Venecijanske komisije juče su u Beogradu razgovarali sa srpskom opozicijom o izmenama seta pravosudnih zakona usvojenih na predlog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića. Predstavnici opozicije kritkovali su te zakone, ocenivši da su politički motivisani.

Skupština Srbije je 28. januara, usvojila izmene Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnim nadležnostima sudova i javnih tužilaštava.

Brnabić je, inače, 10. februara uputila molbu Venecijanskoj komisiji da urgentno dostavi Srbiji mišljenje o "Mrdićevim zakonima", te poručila da će se oni menjati, ako se pokaže da je potrebno.

Venecijanska komisija je potom saopštila da će hitno mišljenje o nedavnim izmenama pravosudnih zakona u Srbiji, koje je zatražila Brnabić, biti podneto na usvajanje na plenarnoj sednici tog savetodavnog tela Saveta Evrope u junu.

(Beta, 17.03.2026)