Ministarstvo spoljnih poslova Srbije: Izjave izvestiteljke UN Albaneze neizbalansirane, aktivističke

Beta pre 18 minuta

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je danas saoopštilo da izjave izvestiteljke UN za stanje ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama Frančeske Albaneze koja je u poseti Beogradu, smatra "neizbalansiranim i aktivističkim i neprimerenim funkciji koju obavlja".

Te izjave, piše Ministarstvo u saopštenju, "ne odražavaju stvarnu poziciju Srbije, niti doprinose konstruktivnom međunarodnom dijalogu".

"Posebno zabrinjava kada se takve ocene prepliću sa njenim komentarima koji direktno zadiru u unutrašnja politička pitanja Srbije. To nije uloga nijednog međunarodnog izvestioca i predstavlja neprihvatljivo mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje", ukazuje MInistarstvo.

Ministarstvo podvlači da "Srbija vodi samostalnu i suverenu spoljnu politiku, zasnovanu na svojim interesima i principima međunarodnog prava" i da su "odnosi sa državama širom sveta, uključujući zemlje arapskog sveta, Izrael i mnoge druge partnere, deo su takve uravnotežene i odgovorne politike"."Srbija ostaje otvorena za saradnju sa Ujedinjenim nacijama, u čije ime gospođa očigledno ne govori, kao i svim partnerima, ali isto tako očekuje puno poštovanje svoje suverenosti, institucija i demokratskih procesa u našoj zemlji", piše na kraju saopštenja.

Albaneze je ocenila da je Srbija "jedan od najjačih i najodlučnijih saveznika Izraela, bez imalo stida" i da vlast deluje protivno obavezama koje je izrekao Međunarodni sud pravde.

Ona večeras govori u Dorćol placu u Beogradu, a to su organizovali Međunarodni Centar "Olof Palme" i Solidar. Teme su stanje u Palestini, optužbe Izraela za genocid, razmere razaranja u Gazi, život pod okupacijom i diskriminatorska retorika izraelskih vlasti. Diskusija obuhvata i praksu globalne solidarnosti – od uličnih protesta, kampanja bojkota, do blokada univerzitetskih kampusa i radničkih štrajkova, kao i represiju koja se sprovodi nad tim aktivistima, a i napade na rad Frančeske Albaneze i drugih kritičkih glasova.

(Beta, 17.03.2026)

