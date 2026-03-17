Ministarstvo spoljnih poslova Srbije: Izjave izvestiteljke UN Albaneze neizbalansirane, aktivističke

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je danas saoopštilo da izjave izvestiteljke UN za stanje ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama Frančeske Albaneze koja je u poseti Beogradu, smatra "neizbalansiranim i aktivističkim i neprimerenim funkciji koju obavlja".

Te izjave, piše Ministarstvo u saopštenju, "ne odražavaju stvarnu poziciju Srbije, niti doprinose konstruktivnom međunarodnom dijalogu".

"Posebno zabrinjava kada se takve ocene prepliću sa njenim komentarima koji direktno zadiru u unutrašnja politička pitanja Srbije. To nije uloga nijednog međunarodnog izvestioca i predstavlja neprihvatljivo mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje", ukazuje MInistarstvo.

Ministarstvo podvlači da "Srbija vodi samostalnu i suverenu spoljnu politiku, zasnovanu na svojim interesima i principima međunarodnog prava" i da su "odnosi sa državama širom sveta, uključujući zemlje arapskog sveta, Izrael i mnoge druge partnere, deo su takve uravnotežene i odgovorne politike"."Srbija ostaje otvorena za saradnju sa Ujedinjenim nacijama, u čije ime gospođa očigledno ne govori, kao i svim partnerima, ali isto tako očekuje puno poštovanje svoje suverenosti, institucija i demokratskih procesa u našoj zemlji", piše na kraju saopštenja.

Albaneze je ocenila da je Srbija "jedan od najjačih i najodlučnijih saveznika Izraela, bez imalo stida" i da vlast deluje protivno obavezama koje je izrekao Međunarodni sud pravde.

Ona večeras govori u Dorćol placu u Beogradu, a to su organizovali Međunarodni Centar "Olof Palme" i Solidar. Teme su stanje u Palestini, optužbe Izraela za genocid, razmere razaranja u Gazi, život pod okupacijom i diskriminatorska retorika izraelskih vlasti. Diskusija obuhvata i praksu globalne solidarnosti – od uličnih protesta, kampanja bojkota, do blokada univerzitetskih kampusa i radničkih štrajkova, kao i represiju koja se sprovodi nad tim aktivistima, a i napade na rad Frančeske Albaneze i drugih kritičkih glasova.

(Beta, 17.03.2026)