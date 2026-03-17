Opozicija i vlast o protestu građana ispred TV u Čačku gde je gostovao Vučić

Gradski odbor opozicione stranke Srbija centra (SRCE) u Čačku ocenio je danas da kordoni policije koji su sprečavali građane da priđu lokalnoj TV na kojoj je gostovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić "nisu simbol podrške predsedniku već straha od naroda".

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) u Čačku saopštila je da je ispred lokalne TV bilo okupljeno "svega nekoliko desetina dokonih besposličara".

SRCE ističe da angažovanje jakih policijskih snaga pokazuje "jaz između vlasti i građana" i da predsednik "koji bi po Ustavu trebalo da predstavlja sve građane, u Čačku nije bio okružen narodom, već obezbeđenjem".

"Kordoni policije, paravojne strukture, kriminalci u pratnji nisu simboli podrške, već straha od naroda čiju podršku falsifikujete režiranim predstavama. Realnost se videla u kordonu koji brani predsednika svih nas - od nas samih", navodi se u saopštenju stranke SRCE.

Dodaje se da sinoćnja poseta i gostovanje u Čačku "možda donose ličnu satisfakciju predsedniku Srbije, ali ne menjaju suštinsko mišljenje većine građana o trinaestogodišnjoj vladavini aktuelnog režima".

"Pirova pobeda je možda najbolji naziv onoga što se sinoć dogodilo u našem gradu. Pobeda pre konačnog poraza", zaključuje se u saopštenju stranke SRCE.

Gradski odbor SNS u Čačku je ocenio da se ispred lokalne TV okupilo "svega nekoliko desetina blokadera, uvek istih dokonih besposličara, opskurnih, nepristojnih, bahatih likova, koji su svoje ideje i programe promovisali pištanjem, zviždanjem i prostačkim uvredama".

SNS ističe da je Vučić doneo "puno dobrih vesti" tokom posete opštini Lučane kao što su ulaganja u zaštitu od poplava, u puteve, vodovodne mreže, dovođenje auto-puta do praga Dragačeva, kao i stabilnost namenske industrije koja zapošljava 1.700 ljudi, sa prosečnom platom od 146.000 dinara.

Oko sto građana protestovalo je u ponedeljak uveče ispred lokalne TV u centru Čačka na kojoj je gostovao Vučić, a kordoni policije sprečavali su ih da priđu do ulaza.

Kada je Vučić napuštao TV građani koji su protestovali pokušali su da probiju kordone policije, ali nisu uspeli u tome.

Protest je završen bez incidenta.