Opozicija i vlast o protestu građana ispred TV u Čačku gde je gostovao Vučić

Beta pre 1 sat

 
 Gradski odbor opozicione stranke Srbija centra (SRCE) u Čačku ocenio je danas da kordoni policije koji su sprečavali građane da priđu lokalnoj TV na kojoj je gostovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić "nisu simbol podrške predsedniku već straha od naroda". 

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) u Čačku saopštila je da je ispred lokalne TV bilo okupljeno "svega nekoliko desetina dokonih besposličara".

SRCE ističe da angažovanje jakih policijskih snaga pokazuje "jaz između vlasti i građana" i da predsednik "koji bi po Ustavu trebalo da predstavlja sve građane, u Čačku nije bio okružen narodom, već obezbeđenjem".

"Kordoni policije, paravojne strukture, kriminalci u pratnji nisu simboli podrške, već straha od naroda čiju podršku falsifikujete režiranim predstavama. Realnost se videla u kordonu koji brani predsednika svih nas - od nas samih", navodi se u saopštenju stranke SRCE.

Dodaje se da sinoćnja poseta i gostovanje u Čačku "možda donose ličnu satisfakciju predsedniku Srbije, ali ne menjaju suštinsko mišljenje većine građana o trinaestogodišnjoj vladavini aktuelnog režima".

"Pirova pobeda je možda najbolji naziv onoga što se sinoć dogodilo u našem gradu. Pobeda pre konačnog poraza", zaključuje se u saopštenju stranke SRCE.

Gradski odbor SNS u Čačku je ocenio da se ispred lokalne TV okupilo "svega nekoliko desetina blokadera, uvek istih dokonih besposličara, opskurnih, nepristojnih, bahatih likova, koji su svoje ideje i programe promovisali pištanjem, zviždanjem i prostačkim uvredama".

SNS ističe da je Vučić doneo "puno dobrih vesti" tokom posete opštini Lučane kao što su ulaganja u zaštitu od poplava, u puteve, vodovodne mreže, dovođenje auto-puta do praga Dragačeva, kao i stabilnost namenske industrije koja zapošljava 1.700 ljudi, sa prosečnom platom od 146.000 dinara.

Oko sto građana protestovalo je u ponedeljak uveče ispred lokalne TV u centru Čačka na kojoj je gostovao Vučić, a kordoni policije sprečavali su ih da priđu do ulaza.

Kada je Vučić napuštao TV građani koji su protestovali pokušali su da probiju kordone policije, ali nisu uspeli u tome.

Protest je završen bez incidenta.

(Beta, 17.03.2026)

Povezane vesti »

Danas pre 29 minuta
"Kordoni policije koji su čuvali Vučića u Čačku nisu simbol podršek već straha od naroda"

"Kordoni policije koji su čuvali Vučića u Čačku nisu simbol podršek već straha od naroda"

Nova pre 29 minuta
SRCE Čačak: Kordoni policije koji čuvaju predsednika države nisu simboli podrške, već straha od naroda

SRCE Čačak: Kordoni policije koji čuvaju predsednika države nisu simboli podrške, već straha od naroda

Morava info pre 29 minuta
SRCE: Kordoni policije i kriminalci u pratnji nisu simboli podrške, već straha od naroda

SRCE: Kordoni policije i kriminalci u pratnji nisu simboli podrške, već straha od naroda

N1 Info pre 2 sata
SRCE o protestu u Čačku: Kordoni policije koji čuvaju predsednika simbol straha od naroda, SNS okupljene nazvao „dokonim…

SRCE o protestu u Čačku: Kordoni policije koji čuvaju predsednika simbol straha od naroda, SNS okupljene nazvao „dokonim besposličarima“

Nedeljnik pre 2 sata
Opozicija i vlast o protestu građana ispred TV u Čačku gde je gostovao Vučić

Opozicija i vlast o protestu građana ispred TV u Čačku gde je gostovao Vučić

Serbian News Media pre 2 sata
Opozicija i vlast o protestu građana ispred TV u Čačku gde je gostovao Vučić

Opozicija i vlast o protestu građana ispred TV u Čačku gde je gostovao Vučić

Pravo u centar pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićČačakSrpska napredna strankaSNSPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Picula na odboru EP o izveštaju za Srbiju: Reforme usporene, medijska slika zastrašujuća, fantomske liste...

Picula na odboru EP o izveštaju za Srbiju: Reforme usporene, medijska slika zastrašujuća, fantomske liste...

N1 Info pre 24 minuta
Brnabić sa delegacijom Venecijanske komisije: "Zajednički cilj obe strane nezavisno pravosuđe"

Brnabić sa delegacijom Venecijanske komisije: "Zajednički cilj obe strane nezavisno pravosuđe"

N1 Info pre 28 minuta
Nacrt izveštaja o Srbiji pred Evropskim parlamentom: Reforme u Srbiji usporene, nazadovanje u vladavini prava i medijima

Nacrt izveštaja o Srbiji pred Evropskim parlamentom: Reforme u Srbiji usporene, nazadovanje u vladavini prava i medijima

Insajder pre 29 minuta
Brnabić i Vujić sa delegacijom Venecijanske komisije o usvojenom setu pravosudnih zakona

Brnabić i Vujić sa delegacijom Venecijanske komisije o usvojenom setu pravosudnih zakona

RTV pre 19 minuta
Frančeska Albaneze, pravnica pod sankcijama, u Beogradu: 'Srpske vlasti bez stida sarađuju sa Izraelom'

Frančeska Albaneze, pravnica pod sankcijama, u Beogradu: 'Srpske vlasti bez stida sarađuju sa Izraelom'

BBC News pre 24 minuta