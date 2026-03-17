Opozicija i vlast o protestu građana ispred TV u Čačku gde je gostovao Vučić
Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) u Čačku saopštila je da je ispred lokalne TV bilo okupljeno "svega nekoliko desetina dokonih besposličara".
SRCE ističe da angažovanje jakih policijskih snaga pokazuje "jaz između vlasti i građana" i da predsednik "koji bi po Ustavu trebalo da predstavlja sve građane, u Čačku nije bio okružen narodom, već obezbeđenjem".
"Kordoni policije, paravojne strukture, kriminalci u pratnji nisu simboli podrške, već straha od naroda čiju podršku falsifikujete režiranim predstavama. Realnost se videla u kordonu koji brani predsednika svih nas - od nas samih", navodi se u saopštenju stranke SRCE.
Dodaje se da sinoćnja poseta i gostovanje u Čačku "možda donose ličnu satisfakciju predsedniku Srbije, ali ne menjaju suštinsko mišljenje većine građana o trinaestogodišnjoj vladavini aktuelnog režima".
"Pirova pobeda je možda najbolji naziv onoga što se sinoć dogodilo u našem gradu. Pobeda pre konačnog poraza", zaključuje se u saopštenju stranke SRCE.
Gradski odbor SNS u Čačku je ocenio da se ispred lokalne TV okupilo "svega nekoliko desetina blokadera, uvek istih dokonih besposličara, opskurnih, nepristojnih, bahatih likova, koji su svoje ideje i programe promovisali pištanjem, zviždanjem i prostačkim uvredama".
SNS ističe da je Vučić doneo "puno dobrih vesti" tokom posete opštini Lučane kao što su ulaganja u zaštitu od poplava, u puteve, vodovodne mreže, dovođenje auto-puta do praga Dragačeva, kao i stabilnost namenske industrije koja zapošljava 1.700 ljudi, sa prosečnom platom od 146.000 dinara.
Oko sto građana protestovalo je u ponedeljak uveče ispred lokalne TV u centru Čačka na kojoj je gostovao Vučić, a kordoni policije sprečavali su ih da priđu do ulaza.
Kada je Vučić napuštao TV građani koji su protestovali pokušali su da probiju kordone policije, ali nisu uspeli u tome.
Protest je završen bez incidenta.
(Beta, 17.03.2026)