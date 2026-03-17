Telekom Srbija: Iz korisničke baze ukraden manji deo podataka korisnika usluge satelitske televizije

Kompanija Telekom Srbija saopštila je da je iz njihove korisničke baze ukraden "manji deo" podataka korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv.

U saopštenju se navodi da je slučaj krađe podataka "određenog" broja korisnika te usluge prijavljen Odeljenju za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije.

"S obzirom na to da su nas počinioci ovog dela kontaktirali sa ciljem da nas ucenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani i pronađeni. Kompanija Telekom Srbija intenzivno radi sa policijom na otkrivanju počinilaca ovog dela", stoji u saopštenju Telekoma Srbija.

Kompanija je saopštila i da bezbednost telekomunikacionih servisa nije ugrožena kao i da Telekom Srbija sve usluge pruža neometano.

"Verujemo da će nadležne institucije vrlo brzo doći do počinilaca ovog krivičnog dela", dodaje se u saopštenju.

(Beta, 17.03.2026)