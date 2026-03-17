Lučić: Hakeri ukrali podatke Telekoma Srbija i tražili bitkoine, podaci korisnika bezbedni

Generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, potvrdio je da je hakerska grupa ukrala podatke sa servera i pokušala da ucenjuje kompaniju bitkoinima, ali je istakao da su korisnici potpuno bezbedni, a servisi Telekoma nisu ugroženi.

Lučić je u Boru rekao novinarima da je došlo do krađe podataka iz Telekomove korisničke baze i dodao da je Telekom uvek pod kontinuiranim hakerskim napadima koji, kako je rekao, žele da blokiraju i Telekom Srbiju i njihove servise. "Ovde se radi o jednoj, moram reći, malo više amaterskoj hakerskoj grupi koja je uzela deo faktičkih podataka korisnika naše satelitske televizije i pokušala da nas ucenjuje. Da nam traže određen broj bitkoina za to, ali mi smo u