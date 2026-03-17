Država ili mafija, vlast je izabrala

Ma koliko ministar pravde negirao da je Srbija prekinula saradnju sa Eurodžastom, upravo to je faktičko stanje otkad je Visoki savet tužilaca odlučio da ne produži mandat javnoj tužiteljki za vezu sa Eurodžastom, Gordani Janićijević, ali ni da ne imenuje novog tužioca.

Kutije sa predmetima su spakovane, a kancelarija u sedištu Eurodžasta u Hagu zakatančena od 1. marta. Dakle, ni fizički nema više saradnje Srbije sa ovim najvažnijim pravosudnim telom Evropske unije, za čije članstvo se Srbija „nestrpljivo“ bori već petu godinu zaredom tako što ama baš ništa ne radi da se pomeri iz mesta na putu ka EU. Ukratko, ovo je posle takozvanih Mrdićevih zakona, kojima je naneta nesaglediva šteta srpskom pravosuđu za račun Aleksandra Vučića,