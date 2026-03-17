Portparol FIFA nakon inicijative Irana da utakmice na Mundijalu igraju van SAD: Očekujemo da sve bude po već utvrđenom rasporedu

Fudbalska reprezentacija Irana bi prema rasporedu sve tri utakmice grupne faze Svetskog prvenstva 2026. godine trebalo da odigra na području Amerike.

Iranci se nalaze u grupi G i prva dva meča je predviđeno da igraju u Los Anđelesu, 15. juna protiv Novog Zelanda i 21. juna protiv Belgije, a treći protiv Egipta u Sijetlu. Međutim, usled rata na Bliskom istoku, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donlad Tramp izjavio je da ne može da garantuje bezbednost fudbalerima Irana, te je predsednik Fudbalskog saveza Irana, Mehdi Tadž otkrio kako reprezentativci pomenute države nemaju nameru da svoje mečeve igraju u