FIFA ne želi da pravi presedan zbog Irana

FIFA je saopštila da ne planira izmene već utvrđenog rasporeda takmičenja, usvojenog u decembru 2025. godine, ističući da je u redovnom kontaktu sa svim savezima, uključujući Iran.

Fudbalski savez Irana saopštio je da pregovara sa predstavnicima FIFA da svoje utakmice na predstojećem Svetskom prvenstvu igra u Meksiku, a ne u SAD. Savez Irana povukao je prijavu za učešće, ali su iz te zemlje stizale oprečne poruke, od tvrdnji da SAD ne mogu da garantuju bezbednost delegacije, do poruka da je odgovornost za sigurnost na organizatorima. Ambasador Pasandidah izjavio je da bi "najbolje rešenje" bilo da Iran igra u Meksiku, navodeći i probleme sa