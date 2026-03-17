FIFA neće dozvoliti Iranu da igra utakmice Svetskog prvenstva u Meksiku

Svetska fudbalska federacija FIFA saopštila je danas da neće premestiti utakmice Irana na Svetskom prvenstvu 2026. u Meksiko, uprkos tvrdnjama Fudbalskog saveza Irana da su u toku pregovori o takvoj promeni, prenosi Tajms.

FIFA je istakla da nema planova za promenu rasporeda i da očekuje da će svi timovi učestvovati prema ranije objavljenom rasporedu. „FIFA je u redovnom kontaktu sa svim učesnicima i njihovim fudbalskim savezima, uključujući Iran, kako bi razgovarali o planiranju Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. FIFA se raduje što će se svi timovi takmičiti prema rasporedu utakmica objavljenom 6. decembra 2025“, navodi se u saopštenju svetske fudbalske federacije. Iranski fudbalski