Izraelci ubili Laridžanija pa poručili: "Mrtav je, pridružio se Hamneiju u dubinama pakla"

JERUSALIM: Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani ubijen sinoć u izraelskom vazdušnom napadu u Iranu.

Odbrambene snage Izraela (IDF) su potvrdile da su ciljale Laridžanija, prenosi Tajms of Izrael. IDF je, u međuvremenu, saopštio i da je u posebnom napadu ubijen komandant paravojnih snaga Basidž Golamreza Sulejmani. "Laridžani i komandant Basidža su eliminisani preko noći i pridružili su se šefu programa uništenja Hamneiju i svim eliminisanim članovima osovine zla, u dubinama pakla", rekao je Kac tokom procene situacije jutros, prema saopštenju njegovog kabineta.
