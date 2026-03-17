Uhapšen diler u Nišu, policija pronašla paketiće kokaina i marihuane

Uhapšen je i određeno mu je zadržavanje. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, pripadnici niške policije uhapsili su 53-godišnjeg D. P. iz ovog grada zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je juče u Nišu, pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla tri paketića sa oko 95 grama praha za koji se sumnja da je kokain, 16 paketića sa oko 58 grama materije za