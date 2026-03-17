Uhapšen maloletnik u Nikšiću: Sumnjiči se da je napao sugrađanina nožem

Nikšićka policija uhapsila je maloletnika koji je osumnjičen da je pokušao da povredi sugrađanina nožem.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, državni tužilac je naložio pokretanje krivične prijave protiv njega. "Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić postupali su po prijavi oštećenog lica da je, u večernjim časovima, u mestu Humci, fizički napadnut od strane njemu poznatog lica, koje je tom prilikom u ruci držalo nož i zamahivalo njime u njegovom pravcu u nameri da mu nanese povrede, te da je u tome sprečeno od strane prisutnih lica", navodi se u saopštenju