AMSS: Vozači koji putuju na planine da pripreme zimske gume, popodne ih čeka sneg

Vozači treba da budu spremni na zimske uslove vožnje u planinskim predelima pošto se za danas popodne najavljuju snežne padavine i niže temperature, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Obavezna je upotreba zimskih guma, zbog mogućeg snega na kolovozu i opasnosti od poledice. Bez zimske opreme danas ne treba krenuti na put u planinske predele centralne, zapadne i jugozapadne Srbije, što se odnosi na puteve koji vode ka Zlatiboru, Kopaoniku, Tari, Goliji, Goču, Ivanjici i Sjenici. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci