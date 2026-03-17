Uništeno 800 kuća, proterano oko 4.000 Srba: Navršavaju se 22 godine od pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji

Navršavaju se dvadeset dve godine od Martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji. Sve je počelo informacijom Javnog servisa Kosova koji je dan ranije objavio laž da su za utapanje trojice albanskih dečaka u reku Ibar krivi Srbi.

Ta vest je 17. i 18. marta pokrenula lavinu nasilja na srpske civile, njihovu imovinu i svetinje. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, stradala su 23 lica: jedna Makedonka, devetoro Srba i 13 Albanaca. Etnički je očišćeno šest gradova i devet sela, a svoj dom napustilo je više od 4.000 Srba. Oskrnavljeno je ili potpuno uništeno 35 crkava i manastira. Centralna komemoracija održana je u Gračanici, gde je služen parastos u manastiru, položen venac na