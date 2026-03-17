Linta: Nikada ne smemo zaboraviti Martovski pogrom - nekažnjeni zločin nad Srbima

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta naglasio je večeras da Martovski pogrom 2004. godine - nekažnjeni zločin nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji koji se desio u prisustvu međunarodnih predstavnika i međunarodnih oružanih snaga pod vodstvom NATO-a nikada ne sme biti zaboravljen.

"Tokom 17. i 18. marta 2024. godine albanski šovinisti ubili su 16 Srba, povredili stotine i proterali više od 4.000 Srba. Uništeno je više od 1.000 kuća, kao i 35 crkava i manastira Srpske pravoslavne crkve", naveo je Linta u saopštenju. Litna dodaje da je u organizovanom nasilju prema Srbima učestvovalo, prema procenama policije Ujedinjenih nacija, više od 50.000 Albanaca. "Činjenice jasno pokazuju da Martovski pogrom Srba nije bila spontana reakcija albanskih
