SPC: U nasilju 2004. albanski ekstremisti se posebno obrušili na srpske svetinje

NIN
Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je, povodom 22 godine od talasa nasilja albanskih ekstremista nad Srbima na Kosovu i Metohiji, da je tada proterano 4.012 Srba, od kojih se većina do danas nije vratila u svoje domove.

SPC u saopštenju navodi da su se ekstremisti tada posebno obrušili na srpske pravoslavne svetinje i da je uništeno 35 crkava i manastira. "U talasu nasilja na Kosovu i Metohiji tada je ubijeno 19 osoba, od kojih osam Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu sa pripadnicima međunarodnih snaga bezbednosti. Povređeno je najmanje 170 Srba, kao i desetine pripadnika međunarodnih snaga koji su se sukobili s lokalnim Albancima štiteći Srbe i njihovu imovinu. Porušeno
