Dekanu Akademije umetnosti nije odobren zahtev da prisustvuje sednici Skupštine grada Novog Sada

Dekanu Akademije umetnosti u Novom Sadu Zoranu Krajišniku nije odobren zahtev da prisustvuje i da se obrati na sednici Skupštine grada na kojoj će se odlučivati o oduzimanju prostorija ovoj ustanovi, prenosi portal 021.rs.

Krajišnik je na vreme podneo zahtev da prisustvuje sednici Skupštine u sredu, 18. marta, na kojoj se odlučuje o tome da Akademiji umetnosti budu oduzete prostorije na Bulevaru Mihajla Pupina i na Bulevaru despota Stefana, piše portal 021.rs. Rešenje koje je potpisala predsednica Skupštine Novog Sada Dina Vučinić ne sadrži obrazloženje zbog kog se dekanu Akademije ne odobrava prisustvo na sednici lokalnog parlamenta. "U vezi sa navedenim zahtevom, u skladu sa članom