Kordoni policije nisu simbol podrške već straha od naroda

Povodom sinoćnjeg gostovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića na lokalnoj televiziji u Čačku, oglasio se Gradski odbor Srbija centra (SRCE) Čačak.

Iz SRCA su ocenili da angažovanje jakih policijskih snaga pokazuje jaz između vlasti i građana, nazivajući događaj „Pirovom pobedom“ režima. U saopštenju koje je stiglo u našu redakciju, čačanski GO Srbija Centar SRCE ističe da pokušaj dokazivanja podrške „po receptu blic kriga“ nije uspeo, te da prisustvo policijskih kordona u centru grada šalje potpuno drugačiju poruku od one koju vlast želi da predstavi. U saopštenju Gradskog odbora SRCE kaže se sledeće: Ako je