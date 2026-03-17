Roboti ne traže dnevnice

Veštačka inteligencija ne zvuči loše, pošto sa prirodnom prilično kuburimo, pogotovo u strukturama koje upravljaju zemljom

Još nismo dobili ni leteće automobile, a već nam obećavaju čovekolike robote, robote-pse i AI liderstvo u svetu. A da se vratimo malo unazad, obećavali su nam, tačnije jedan čovek nam je obećavao, isti ovaj koji nam i sada obećava, kako će se na ulicama naše zemlje za svega mesec dana, samo što nije, pojaviti srpski mercedes. Bilo je to u februaru 2014. godine. Tačno dvanaest godina kasnije, došao je trenutak da isto tako svečano ne dobijemo čovekolike robote, kao