U Hrvatskoj nepoželjni, u Srbiji dočekani raširenih ruku

Nadležni u Zagrebu su 2019. zabranili angažman podružnice nemačkog Dojče bana jer su njeni zaposleni pre toga pravosnažno osuđeni za korupciju u Nemačkoj, a u Srbiji to kao da im je bila preporuka da već sledeće godine sklope prvi ugovor sa državom

Pišu: Ognjen Radonjić, Vladimir Obradović Osim francuskog Ežisa, i nemačka kompanija Dojče ban inženjering i konsalting (DBEC) bila je u središtu velike korupcionaške afere pre nego što je angažovana kao nadzorni organ na projektu rekonstrukcije mađarsko-srpske železnice, utvrdila je dodatnom pretragom Anketna komisija za ispitivanje odgovornosti za urušavanje nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Slučajevi te dve kompanije pokazuju da je međunarodno